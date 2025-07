Dazi accordo Usa-Vietnam Il dollaro debole complica quello con l’Ue

L’accordo tra USA e Vietnam segna una svolta nelle relazioni commerciali, con il Vietnam che evita dazi sui beni americani e si impegna a pagare una tariffa del 20% sulle esportazioni negli Stati Uniti. La differenza tra import e export evidenzia un rapporto commerciale bilanciato, ma le dinamiche globali, tra il dollaro debole e le tensioni con l’UE, complicano ulteriormente gli equilibri. Analizziamo come queste mosse influenzeranno il mercato internazionale.

Quotidiani aggiornamenti per la questione dazi. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Vietnam in base al quale il paese asiatico non imporrà dazi sui beni americani importati mentre pagherà una tariffa del 20% sulle sue esportazioni negli Stati Uniti. Il Vietnam vende negli Usa beni per oltre 130 miliardi di dollari l’anno mentre importa prodotti statunitensi per soli 15 miliardi, realizzando così il terzo surplus dopo quelli di Cina e Messico. Si tratta del terzo accordo raggiunto sinora dalla Casa Bianca dopo quelli con la Gran Bretagna e Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazi, accordo Usa-Vietnam. Il dollaro debole complica quello con l’Ue

In questa notizia si parla di: dazi - vietnam - accordo - dollaro

Il maxi resort golf di Trump che può salvare il Vietnam dai dazi - Il maxi resort golf di Trump, un grande progetto da 1,5 miliardi di dollari ad Hanoi, potrebbe diventare un importante punto di svolta per il Vietnam, contribuendo a rafforzare l’economia e a ridurre i rischi derivanti dai dazi.

Quando ponevo il problema alcuni colleghi di Fratelli d’Italia mi rispondevano che l’amicizia e la stima reciproca tra Trump e Meloni ci avrebbe evitato i dazi, che di per sé era una risposta semplicemente ridicola. E quelli della Lega, Vannacci in primis, che ult Vai su Facebook

Dazi, accordo Usa-Vietnam. Il dollaro debole complica quello con l’Ue; Trump: accordo sui dazi con il Vietnam. Sale il titolo Nike; Borse europee positive con focus su negoziati per dazi USA. Debole Londra.

Dazi al 20%, Donald Trump annuncia l’accordo e “fa pace” con il Vietnam - Trump dà l'annuncio: "Accordo raggiunto con il Vietnam", che pagherà dazi del 20%, invece del 46% inizialmente previsto, e aprirà il suo mercato ai prodotti americani. Scrive panorama.it

Trump: accordo sui dazi con il Vietnam. Sale il titolo Nike - Il presidente Usa annuncia tariffe zero per le merci Usa mentre il Vietnam pagherà un dazio del 20% su tutte le esportazioni dirette negli Stati Uniti ... Come scrive milanofinanza.it