La famiglia Poggi, attraverso i propri consulenti, ha condotto approfondimenti sulla traccia palmare attribuita ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. I risultati delle analisi hanno dimostrato l'estraneitĂ dell'impronta alla dinamica dei fatti e la non attribuibilitĂ a Sempio. Un passo importante che potrebbe cambiare le carte in tavola, spingendo i legali a chiedere un intervento decisivo dei pm per chiarire definitivamente la vicenda.

La famiglia di Chiara Poggi ha fatto svolgere dai propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. L'esito delle analisi condotte, hanno stabilito la "estraneitĂ dell'impronta alla dinamica omicidiaria" e la non "attribuibilitĂ della stessa a Sempio". I legali dei Poggi, quindi, hanno chiesto ai pm di "sollecitare" un incidente probatorio su questa impronta. L'istanza però è stata rigettata dai pm. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Andrea Sempio, i consulenti della famiglia Poggi: “Impronta 33 non gli è attribuibile”

