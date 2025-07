LIVE Paolini-Rakhimova 6-4 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Paolini. E’ lunga la risposta di rovescio della numero 80 WTA. 40-30 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea di Jasmine. 40-15 Prima vincente dell’azzurra. 30-15 Decolla il dritto di Rakhimova. 15-15 Non passa il rovescio lungolinea della russa. 0-15 Scarica Paolini su questo dritto dal centro. 2-2 Game Rakhimova. In corridoio la risposta di rovescio di Jasmine, che torna ora alla battuta. 40-30 Altro servizio vincente della tennista di Yekaterinburg. 30-30 Prima esterna vincente Rakhimova. 15-30 A metà rete il dritto della russa. 15-15 La numero 80 WTA fa buona guardia a rete nonostante la super difesa dell’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rakhimova 6-4 3-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: prime fasi del secondo set

