Chiusura impianti sportivi non sicuri | nel 2017 toccò al PalaFersini

Dopo anni di promesse e allarmi ignorati, il rischio di chiusura degli impianti sportivi si ripresenta puntualmente, mettendo a dura prova la sicurezza di atleti e cittadini. Come nel 2017 con il PalaFersini, oggi l’incubo si rinnova a Isola Sacra, dove le crepe nei muri e le infiltrazioni minacciano ancora una volta la tranquillità del quartiere. È il momento di agire prima che la situazione degeneri ulteriormente.

Fiumicino, 2 luglio 2025 – Quella che questi giorni sta vivend o l’impianto di pattinaggio di Isola Sacra è una storia già vista, che torna a ripetersi. Nel 2017 fu il PalaFersini di via Bezzi a chiudere i battenti, travolto da una relazione tecnica che segnalava crepe nei muri, infiltrazioni e gravi rischi strutturali. Oggi, otto anni dopo, lo scenario si ripropone identico: cambia l’indirizzo – via Fontana – ma non la sostanza. Anche la pista di pattinaggio all’interno del Parco Cetorelli viene dichiarata inagibile, con un’ordinanza che impone lo sgombero immediato. Allora fu il sindaco Esterino Montino a firmare la chiusura del palazzetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it