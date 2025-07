Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 19 | 40

Ben trovati con Astral Infomobilità, il servizio che vi tiene aggiornati sui flussi di traffico più importanti del Lazio. Oggi, 2 luglio 2025 alle 19:40, segnalazioni sulla grande raccordo anulare di Roma: traffico intenso tra Fiumicino e Tiburtina in carreggiata esterna, con code anche in carreggiata interna tra Roma-Fiumicino e Aurelio. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su questa situazione e altre info utili.

