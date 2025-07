Ritrovato il cranio della salma decapitata in A22 La scoperta dopo 17 anni | era nel giardino della casa in cui un tempo viveva l’autore del delitto

Una scoperta agghiacciante che riaccende i riflettori su un caso mai dimenticato. Dopo 17 anni, il cranio della vittima decapitata lungo l’autostrada del Brennero è stato finalmente ritrovato nel giardino dell’ex casa di Alfonso Porpora, autore del delitto. La rivelazione apre nuovi interrogativi e potrebbe essere la chiave per risolvere un cold case intricato e doloroso. La verità sta emergendo, e il mistero si infittisce.

È stata trovata la testa del cadavere decapitato trovato lungo l’autostrada del Brennero nel 2008 e solo recentemente identificato. A fare la macabra scoperta è stato il nuovo proprietario della casa in cui un tempo viveva Alfonso Porpora, autore del delitto e suocero della vittima. Il cranio sarebbe stato rinvenuto in giardino sotto delle lastre di cemento. Al cold case avvenuto in Germania nel febbraio di 17 anni fa si aggiunge dunque un altro tassello. Il ritrovamento del cranio da parte del nuovo proprietario dell’immobile. Il cranio, appartenente a Mustafa Sahin, ventenne tedesco di origini turche, è stato ritrovato nel giardino della casa dove un tempo abitava Alfonso Porpora. 🔗 Leggi su Open.online