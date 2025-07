Il Bruges convoca Jashari per sabato Ma lo svizzero spera di non andare

Il Bruges ha convocato Jashari per sabato, ma il talento svizzero spera di non partire. Il club attende Ardon nel weekend e domenica vola a Glasgow per un'amichevole, ma prima deve rispondere al Milan. La sua speranza è di essere già in Italia, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La tensione cresce, e le decisioni imminenti potrebbero cambiare le sorti del suo futuro.

Nelle prossime ore (oggi) ci sarà un nuovo contatto diretto tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari. L'ultima proposta del club rossonero é di 27m€+5m€, il Brugge tra parte fissa e bonus vorrebbe sfiorare i 40m€. Il Milan valuta un rilancio. Trattativa economi

