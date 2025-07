Fontanella Europa Verde | Cementificazione a Benevento nessuna tutela per i pedoni

A Benevento, mentre i cantieri trasformano il volto della città con cementificazione e nuove viabilità, si rischia di trascurare un elemento fondamentale: la sicurezza dei pedoni. La mancanza di adeguate misure di tutela mette a repentaglio chi sceglie di camminare, dimenticando che le città sono fatte per tutti. È tempo di riflettere e intervenire per garantire spazi pubblici sicuri e accessibili a tutti i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pina Fontanella, portavoce provinciale di 'Europa Verde'. "Da qualche mese a Benevento fervono lavori di cementificazione e ristrutturazione in varie zone della città. Sono stati varati piani traffico, cambi di sensi unici, restringimento di strade ma quello a cui non si è pensato e a cui non si pensa quasi mai è il piano per gli spostamenti dei pedoni. A via Rummo sono in corso, da almeno un paio di mesi, i lavori di ristrutturazione della ex scuola delleOrsoline che ha comportato la chiusura di tutto il marciapiede e della carreggiata prospicienti l'istituto su via Rummo, mentre su via Bosco Lucarelli ha comportato la chiusura delle scalette, che venivano utilizzate per scendere ma soprattutto salire a piedi la ripida stradina.