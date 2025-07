Morcone Memorie Vive | laboratorio teatrale tra ritmo memoria e performance

Immergetevi in un viaggio emozionale tra ritmo, memoria e performance con “Morcone Memorie Vive”, il laboratorio teatrale che trasforma il centro storico in un palcoscenico vivente. Cinque giorni di attività coinvolgenti condurranno alla suggestiva Camminata Letteraria, un evento finale che celebra l’identità e le storie di Morcone. Un’occasione unica per riscoprire le radici attraverso rituali collettivi guidati da musica e movimento. Non perdete questa straordinaria esperienza di cultura e comunità!

Comunicato Stampa Cinque giorni di attività esperienziali condurranno alla Camminata Letteraria, evento conclusivo previsto per il 1° agosto nel centro storico Valorizzare i luoghi esprimendone la memoria personale attraverso rituali collettivi guidati da musica e ritmo: è questo il percorso

