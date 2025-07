Felipe Melo fa un appello a Calhanoglu e gli trova una nuova squadra | Vieni qui fratello

In un mondo del calcio spesso segnato da tensioni e polemiche, Felipe Melo si distingue con un appello sincero e forte a Calhanoglu: "Vieni qui, fratello." Il suo sostegno pubblico rivela quanto l’amicizia e il rispetto possano superare anche le difficoltà più grandi. Un gesto che non solo rafforza i legami nel mondo sportivo, ma invita anche a riflettere sull’importanza della solidarietà tra giocatori. Continua a leggere.

Anche Felipe Melo si è schierato dalla parte di Calhanoglu dopo quanto successo con l'Inter negli ultimi giorni: "Lo conosco da molto tempo, è una persona di grande valore e un personaggio molto importante per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Felipe Melo: «Inter meglio del Fluminense, ma occhio a 2 giocatori» - Felipe Melo, doppio ex tra Inter e Fluminense, mette in evidenza come la Beneamata sembri avere un vantaggio rispetto al club brasiliano.

Felipe Melo, attraverso il proprio account X ha mandato un appello a Calhanoglu per il suo potenziale trasferimento in Turchia: "La Turchia è la mia seconda patria, Sono sempre pronto a sostenere i miei fratelli turchi. Conosco Calhanoglu da molto tempo, è u

Felipe Melo fa un appello ad Hakan Calhanoglu sul proprio account X L'ex centrocampista nerazzurro ha invitato il numero 10 al passaggio al Galatasaray, rimarcando la possibilità di abbracciare il suo popolo

