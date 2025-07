Di Gregorio prova a cancellare la delusione dell’eliminazione di ieri contro il Real Madrid | Ce l’abbiamo messa tutta ma…Torneremo più forti di prima – FOTO

Nonostante l’eliminazione dolorosa contro il Real Madrid, Gregorio prova a cancellare la delusione e a trasmettere un messaggio di speranza ai tifosi. Con determinazione e passione, l’estremo difensore si impegna a tornare più forte di prima, credendo nel valore e nel futuro della Juventus. La forza di un vero campione risiede nella capacità di rialzarsi e guardare avanti, e Gregorio ci ricorda che ogni fine può essere l’inizio di un nuovo cammino.

Di Gregorio, il messaggio dopo Real Juve rasserena i tifosi. Cosa ha scritto sui social l'estremo difensore dopo la sconfitta di ieri – FOTO. La Juve ha purtroppo dovuto scontrarsi con un finale di stagione molto triste sportivamente parlando. Ieri, a Miami si è consumata l'eliminazione dei bianconeri dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid. Uno dei pochi protagonisti in positivo della partita è stato certamente Michele Di Gregorio con dieci super interventi nel corso della partita. Ecco il suo messaggio social dopo la sfida dell'Hard Rock Stadium di Miami. DI GREGORIO – «Siamo davvero dispiaciuti per non aver passato il turno, ce l'abbiamo messa tutta ma purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato che volevamo.