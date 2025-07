Zelensky | stiamo chiarendo con Usa dettagli su aiuti alla difesa

In un momento di grande incertezza, Zelensky annuncia che Ucraina e Stati Uniti stanno "chiarendo" i dettagli sugli aiuti alla difesa, dopo le recenti interruzioni. La collaborazione tra i due alleati rimane cruciale per garantire la sicurezza e la stabilitĂ della regione. In un contesto internazionale complesso, la chiarezza sui sostegni militari diventa fondamentale per rafforzare la resistenza ucraina e mantenere viva la speranza di una soluzione duratura.

Kiev, 2 lug. (askanews) - Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina sta "chiarendo" i dettagli con gli Stati Uniti sugli aiuti alla difesa, dopo che Washington ha annunciato di aver interrotto alcune forniture di aiuti militari. "L'Ucraina e gli Stati Uniti stanno chiarendo tutti i dettagli relativi alla fornitura di supporto alla difesa, compresi i componenti della difesa aerea", ha dichiarato il presidente ucraino. Pochi minuti dopo, il ministro degli Esteri Andriy Sybiga ha scritto su X: "Abbiamo bisogno di piĂą intercettori e sistemi. Siamo pronti ad acquistarli o a noleggiarli".

Dopo la decisione di Washington di interrompere alcune consegne di armi all'Ucraina, compresi i sistema di difesa antiaerea, l'Ucraina ha convocato l'incaricato d'affari americano, comunicando che i ritardi negli aiuti militari "incoraggeranno" la Russia.

