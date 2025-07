Lavoro cresce il numero di stranieri nelle imprese

Il panorama del lavoro sta evolvendo rapidamente, con un aumento significativo di stranieri nelle imprese italiane. Questi flussi migratori stanno trasformando il tessuto economico e culturale, arricchendo settori come quello manifatturiero e dei servizi. La presenza crescente di giovani stranieri rappresenta una risorsa preziosa, contribuendo a innovazione e crescita. Un fenomeno destinato a plasmare il futuro del mercato del lavoro nel nostro paese, aprendo nuove sfide e opportunità per imprese e istituzioni.

Gli imponenti flussi migratori stanno cambiando il mondo del lavoro e sempre più imprese del settore manifatturiero o dei servizi offrono lavoro a giovani stranieri. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Lavoro, cresce il numero di stranieri nelle imprese

