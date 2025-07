Zona Bianca le ultime su Garlasco nella puntata di stasera

Questa sera, mercoledì 2 luglio, torna Zona Bianca su Rete 4 con un approfondimento dedicato alle ultime novità sul caso Garlasco e il delitto di Chiara Poggi. Con testimonianze esclusive e analisi scientifiche aggiornate, il programma di Giuseppe Brindisi promette di svelare nuovi dettagli che potrebbero cambiare le sorti delle indagini. Nuove rivelazioni e sviluppi sono all’orizzonte: scopriamo insieme cosa riserva questa puntata intrigante.

Questa sera, mercoledì 2 luglio, nuovo appuntamento con Zona Bianca su Rete 4, il programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Argomenti e ospiti del 2 luglio. Ampio spazio sarà dedicato stasera alle ultime novità investigative sul delitto di Chiara Poggi. Tra due giorni riprenderà l'incidente probatorio, che potrebbe rappresentare un'importante occasione per le nuove indagini. Nuove testimonianze e analisi scientifiche potrebbero riscrivere la storia del caso di Garlasco. A seguire, le nozze dell'anno, tra polemiche e consensi sul matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sànchez, il talk si interroga se Venezia sia diventata davvero un parco giochi per turisti milionari.

