Esposito Fiorentina interesse reale Pedullà | Diversi club su Sebastiano la situazione

Sebastiano Esposito continua a essere al centro dell’attenzione del mercato, con la Fiorentina pronta a inserirsi nella corsa. L’attaccante dell’Inter, oggetto di interesse anche da altri club, rappresenta un’opportunità concreta per i toscani, indipendentemente dal riscatto di Gudmundsson e dalla situazione di Kean. La sua futura destinazione rimane avvolta nel mistero, ma le trattative sono in pieno fermento: tutto lascia presagire che nei prossimi giorni si svelerà il suo destino.

Esposito Fiorentina, l'attaccante dell'Inter resta nel mirino dei toscani ma non solo. Resta da sciogliere il nodo Sebastiano Esposito in casa Inter. L'attaccante piace ai toscani, ma non solo. Il punto di Alfredo Pedullà sull'attaccante: «Sebastiano Esposito resta un obiettivo concreto della Fiorentina, come anticipato nei giorni scorsi. Tutto questo a prescindere dal riscatto di Gudmundsson e dalla posizione di Kean. Negli ultimi giorni c'è stato un sondaggio anche del Cagliari, dopo quello del Parma in un'operazione sganciata da Bonny. Ma la Fiorentina sta continuando a valutare con attenzione e sarebbe la favorita se decidesse, com'è possibile, di uscire allo scoperto dopo quanto raccontato.