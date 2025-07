Il Dalai Lama dopo la sua morte avrà un successore

L'annuncio del Dalai Lama, che dopo la sua scomparsa avrà un successore designato con una dichiarazione scritta, scuote gli equilibri politici e spirituali. Un gesto di grande rilevanza, che sottolinea l'importanza della continuità e del legame tra passato e futuro. Tuttavia, questa scelta ha suscitato reazioni forti, in particolare da parte della Cina, pronta a contestare qualsiasi forma di autonomia spirituale del leader tibetano. La questione rimane aperta: cosa significa davvero per il futuro del Tibet e della sua cultura?

lI Dalai Lama stesso ha confermato che, dopo la sua morte ci sarà un successore attraverso una dichiarazione scritta avvenuta in onore del suo novantesimo compleanno (che sarà celebrato l’8 luglio prossimo). L’annuncio non scontato è arrivato da poco e l’irritazione della Cina non è tardata a mafestarsi. La continuità del ruolo del Dalai Lama . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il Dalai Lama (dopo la sua morte) avrà un successore

