Tour de France 2025 Vingegaard | Pogacar è uno dei più forti di sempre

Roma, 2 luglio 2025 – Nel cuore dell’estate ciclistica, l’attesa per il Tour de France 2025 si fa sempre più palpabile. Con una startlist di altissimo livello, la competizione sembra essere una sfida tra i due giganti, Pogacar e Vingegaard, ormai tra i più forti di sempre. Mentre i due campioni si confrontano a parole, cresce la suspense: chi solleverà la maglia gialla quest’anno? La battaglia è ormai alle porte.

Roma, 2 luglio 2025 – Nonostante una startlist di tutto rispetto, per molti la vittoria del Tour de France 2025 sarà una questione tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, coloro che hanno monopolizzato il bottino negli ultimi anni. In attesa del primo colpo di pedale, i due rivali si stanno già sfidando a livello dialettico, facendo però anche trasparire la stima reciproca. Le dichiarazioni di Vingegaard. I microfoni di TeleDeporte hanno intercettato il danese, vincitore della Grande Boucle nel 2022 e nel 2023 e secondo nelle altre due partecipazioni, datate 2021 e 2024, entrambe alle spalle dello sloveno: l'argomento principale, manco a dirlo, è proprio Pogacar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Vingegaard: "Pogacar è uno dei più forti di sempre"

