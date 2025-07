Alcaraz-Tarvet | highlights Wimbledon Punto clamoroso dello spagnolo in allungo

Carlos Alcaraz incanta Wimbledon con un punto clamoroso in allungo, dimostrando tutto il suo talento e la sua grinta sul campo. La sua vittoria senza precedenti lo proietta verso il terzo turno, lasciando il pubblico senza fiato. Scopri gli highlights di questa prestazione mozzafiato e lasciati conquistare dal fascino di uno dei più promettenti campioni del tennis mondiale. Guarda gli highlights e lasciati affascinare dal suo stile unico!

Carlos Alcaraz avanza al terzo turno a Wimbledon grazie alla netta vittoria in tre set sul britannico Oliver Tarvet. Lo spagnolo ha illuminato il Campo Centrale con colpi da fenomeno assoluto: su tutti, questa volée in allungo per chiudere il punto a rete.

Wimbledon 2025: alla scoperta di Oliver Tarvet. Prossimo avversario di Alcaraz che non riscuote i premi - Wimbledon 2025 si apre con storie sorprendenti e protagonisti che emergono dal nulla. Tra questi, Oliver Tarvet – il giovane britannico classe 2003 – sta già scrivendo il suo capitolo di leggenda, sconfiggendo l’elvetico Riedi in tre set.

