Real Madrid Juve | nonostante l’eliminazione c’è una piccola consolazione per i bianconeri! L’ottavo di finale giocato Miami è stato un grande successo | dati TV da record! Tutti i numeri

Nonostante l'eliminazione sul campo, la Juventus ha conquistato il cuore degli appassionati con un risultato televisivo da rekord. L’ottavo di finale giocato a Miami tra Real Madrid e Juve ha fatto registrare numeri impressionanti, confermando come il calcio possa unire e appassionare anche oltre il risultato sportivo. Una vittoria che, indipendentemente dalla sconfitta, testimonia la forza e il fascino senza tempo del calcio internazionale. Ed è proprio qui che risiede il vero trionfo della serata.

Real Madrid Juve: la Juve perde sul campo, ma vince in TV con un grande risultato di ascolti! Che numeri per l'ottavo di finale del Mondiale per Club. La Juventus è stata eliminata dal Mondiale per Club 2025 dopo la sconfitta contro il Real Madrid, ma ha comunque registrato un enorme successo sul fronte televisivo. Nonostante il risultato negativo sul campo, la squadra bianconera ha dominato la serata dal punto di vista degli ascolti televisivi. Il match, andato in onda ieri su Canale 5, è stato visto da ben 4.706.000 spettatori, con uno share del 29,3%. Questi numeri parlano chiaro: nonostante la difficoltĂ della competizione, la Juve continua a mantenere un enorme seguito televisivo.

