Sicurezza nelle stazioni ferroviarie | in autunno un bando per rafforzare la Polizia locale

L’autunno promette di essere un periodo di rinnovamento e maggiore sicurezza nelle stazioni ferroviarie del Piemonte. Grazie a un nuovo bando da 900 mila euro, le amministrazioni locali potranno rafforzare la presenza della Polizia locale con divise e strumenti all’avanguardia. Questa iniziativa, annunciata dall’assessore regionale Enrico Bussalino, rappresenta un passo importante verso un sistema di trasporti più sicuro e affidabile. La sicurezza nei nostri spazi pubblici è una priorità, e questo progetto ne è la dimostrazione concreta.

"È in programma per il prossimo autunno un bando rivolto alle Amministrazioni locali del Piemonte per l'acquisto di divise e strumenti tecnici per la Polizia locale che avrà una dotazione finanziaria potenziale di 900 mila euro". Lo ha annunciato l'assessore regionale Enrico Bussalino, rispondendo all'interrogazione presentata da Alberto Unia (M5s) sul tema

