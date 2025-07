Trump taglia le armi a Kiev Zelensky | Contatti con gli Usa In qualche modo dobbiamo difendere il nostro popolo

In un delicato equilibrio di alleanze e strategie, l’Ucraina tenta di rafforzare i propri legami con gli Stati Uniti, mentre Trump riduce le forniture di armi a Kiev. Con Zelensky impegnato nel chiarire la posizione con Washington, la partita geopolitica si fa sempre più complessa. La comunicazione tra le parti rimane aperta, ma il futuro del supporto internazionale potrebbe dipingere scenari inediti per il popolo ucraino.

Kiev sta cercando di chiarire la situazione con Washington, assicurando che "la comunicazione con la parte americana continua a tutti i livelli".

