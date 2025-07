L’impronta n 33 non è di Sempio il parere dei consulenti della famiglia Poggi va contro quello della Procura

L'intricata vicenda delle impronte digitali continua a suscitare dubbi e tensioni. I consulenti della famiglia Poggi, infatti, rivoltano le certezze finora supportate dalla Procura di Pavia, dichiarando che l’impronta n. 33 non appartiene ad Andrea Sempio e che, anzi, sarebbe estranea alla dinamica omicidiaria. Questa svolta apre nuovi scenari e pone ancora più domande sulla verità nascosta dietro questa intricata vicenda.

Secondo i consulenti della famiglia Poggi l’impronta n. 33 non sarebbe di Andrea Sempio. La notizia arriva un approfondimento, richiesto dai genitori di Chiara sulla famosa traccia 33, che la Procura di Pavia aveva invece attribuito ad Andrea Sempio. In base alle analisi dei consulenti, l’impronta sarebbe inoltre da considerarsi «estranea alla dinamica omicidiaria». Il parere dei consulenti dei Poggi. Secondo le analisi che la famiglia Poggi ha richiesto ai propri consulenti privati l’impronta 33 posta all’altezza del terzo gradino della scala dove è stato rinvenuto il cadavere di Chiara Poggi non sarebbe attribuibile a Sempio e, per di più, non avrebbe nulla a che fare con l’omicidio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: impronta - sempio - consulenti - famiglia

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - Nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato Andrea Sempio, la Procura di Pavia evidenzia un’impronta di sempio trovata vicino al corpo di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi: "L'impronta 33 non è di Sempio" #delittodigarlasco #chiarapoggi #sempio #2luglio Vai su X

Per l’avvocata di Stasi potrebbero esserci state altre due persone sulla scena del crimine ed è sicura che l’impronta numero 33 attribuita a Sempio contenga materiale biologico, o sangue o sudore. Come faranno i consulenti della difesa ad accettarlo visto che Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, consulenti della famiglia Poggi: L'impronta 33 non è di Sempio; Consulenti famiglia Poggi: 'L'impronta 33 non è di Sempio'; Delitto di Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi: L'impronta 33 non è di Sempio.

Consulenti famiglia Poggi: 'L'impronta 33 non è di Sempio' - La famiglia Poggi ha fatto svolgere a propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare 33, che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio, e le anali ... Da msn.com

Garlasco, famiglia Poggi: “Impronta 33 non è di Sempio, chiedevamo incidente probatorio ma Pm ha detto no” - Per i consulenti della famiglia Poggi l'impronta 33 (quella attribuita ad Andrea Sempio) sarebbe estranea alla dinamica dell'omicidio ... Secondo fanpage.it