Calciomercato trattative e rumors di oggi | la Juventus trova l’accordo per Jonathan David

Il calciomercato infiamma le notizie di oggi: la Juventus ha ufficialmente trovato l’accordo con Jonathan David, l’attaccante canadese svincolato dal Lille. Un colpo strategico che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero e ridare entusiasmo ai tifosi dopo l’amara eliminazione dal Mondiale per Club. L’affare sembra ormai concreto, ma quali sono i prossimi passi e le sfide sul tavolo? Scopriamolo insieme in questa trattativa al centro dell’attenzione.

Milano, 2 luglio 2025 – Reduce dall’eliminazione dal Mondiale per Club Fifa per mano del Real Madrid, la Juventus è pronta a ‘consolarsi’ con un importante colpo di mercato: il club bianconero ha infatti raggiunto un accordo definitivo con l’attaccante canadese Jonathan David, che è svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al Lille. È stata infatti trovata anche la quadratura del cerchio anche sulle commissioni da corrispondere agli agenti del calciatore, il quale percepirà uno stipendio annuo di circa 6 milioni di euro più due di bonus. Ora non resta che completare l’iter delle visite mediche che precedono le firme sui contratti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, trattative e rumors di oggi: la Juventus trova l’accordo per Jonathan David

