In un contesto di temperature estreme e condizioni di lavoro sempre più impegnative, i rider si trovano a sfidare piogge, neve e il caldo più asfissiante. Mentre il Piemonte amplia le tutele grazie all’ordinanza sul lavoro, la Nidil-Cgil lancia un allarme su Glovo: bonus economici legati alle consegne potrebbero nascondere rischi e trappole. È fondamentale capire se questi incentivi sono una spinta positiva o un pericolo nascosto per chi lavora sotto il sole cocente.

Non si sono fermati sotto piogge battenti, con la neve e sulle strade allagate e in questi giorni di caldo record, nell’ afa e sull' asfalto rovente. Ma mentre il Piemonte, prima regione italiana allarga anche ai rider delle piattaforme di consegna di cibo a domicilio l’ ordinanza sul lavoro, dalla Nidil-Cgil arriva una segnalazione su Glovo che avrebbe introdotto bonus economici legati alle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rider nell'afa: "Più soldi a chi lavora col caldo". La Nidil-Cgil: "Sono incentivi pericolosi, ritirarli"

