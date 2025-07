Conclusi con successo a Gibellina i RinnovaMente Days di RWE | oltre 1.000 partecipanti tra laboratori e incontri

Le RinnovaMente Days di RWE hanno appena concluso con successo a Gibellina, attirando oltre 1000 partecipanti tra laboratori e incontri coinvolgenti. Sutera sottolinea il ruolo attivo di studenti, imprese e istituzioni nella transizione energetica, mentre Raia evidenzia la Sicilia come territorio strategico per i progetti green dell’azienda. Con l’inaugurazione del primo parco fotovoltaico di RWE in Italia a Partinico, si rafforza il cammino verso un futuro sostenibile e innovativo.

Sutera: “Studenti, imprese e istituzioni protagonisti attivi della transizione energetica”. Raia: “La Sicilia è un territorio chiave per lo sviluppo dei nostri progetti”. Inaugurato a Partinico (PA) “Bosco”, il primo parco fotovoltaico di RWE in Italia  Si è conclusa con successo la terza tappa del tour “RinnovaMente Days – Crescere con energia!”, promossa da RWE, leader nel settore delle energie rinnovabili, con il patrocinio del Comune di Gibellina. La manifestazione, che rientra nel piĂą ampio programma “ RinnovaMente – Sostieni il futuro ”, si è svolta dal 28 al 30 maggio e ha favorito il confronto tra istituzioni, scuole, cittadini e operatori del settore su temi legati alla transizione energetica e al ruolo delle rinnovabili, grazie a un ricco programma di convegni, workshop, laboratori e attivitĂ multimediali. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Conclusi con successo a Gibellina i “RinnovaMente Days” di RWE: oltre 1.000 partecipanti tra laboratori e incontri

