ue il 10 luglio voto su mozione sfiducia von der leyen a europarlamento

Il 10 luglio si terrà una decisione cruciale al Parlamento europeo: il voto sulla mozione di sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. Una sfida che potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama politico continentale, coinvolgendo tutte le forze di rappresentanza e sollevando interrogativi sulla stabilità e l’orientamento futuro dell’Unione. Resta da capire se questa mossa avrà effetto...

E’ stato calendarizzato per giovedì prossimo il voto alla plenaria del Parlamento europeo sulla mozione di sfiducia alla presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. Lo riferisce una fonte del Parlamento europeo. La presidente Roberta Metsola ha annunciato alla Conferenza dei Presidenti che è stata depositata una mozione di censura nei confronti della Commissione e che sono stati soddisfatti i requisiti necessari per la presentazione, ovvero il raggiungimento delle 72 firme necessarie. In conformità con l’articolo 131 del Regolamento, l’ordine del giorno della plenaria con le informazioni contenute nel presente annuncio sarà reso pubblico e disponibile a tutti i deputati. 🔗 Leggi su Lapresse.it