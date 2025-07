Juventus perché John Elkann ed Exor hanno versato 15 milioni in cassa

La Juventus rafforza le sue finanze con un versamento di 15 milioni di euro da parte di Exor, holding della famiglia Elkann e Agnelli. Un’operazione strategica che non solo garantisce solidità , ma apre anche a nuove opportunità per il futuro del club. Questo importante investimento, effettuato entro la fine del bilancio 2024/25, segna un passo decisivo nel percorso di crescita e stabilità della squadra. Ma cosa riserva il prossimo capitolo?

2025-07-02 17:46:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La Juventus incassa, o meglio mette in cassa, 15 milioni di euro. La cifra è importante ed è stata versata dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann entro il 30 giugno 2025, più precisamente il 28 giugno, ovvero entro la chiusura del bilancio 202425 del club. Il comunicato ufficiale è stato pubblicato nella giornata di ieri ma prelude a qualcosa di ben più importante con due motivazioni specifiche che si celano dietro questa operazione. IL COMUNICATO – “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, su richiesta della Società , il socio di maggioranza EXOR N. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

