Dà in escandescenze al Pronto soccorso cerca di rubare farmaci e picchia tre persone | arrestato

Un episodio di grande tensione scuote il pronto soccorso: un uomo di 28 anni, senegalese, scoppia in escandescenze tentando di rubare farmaci e aggredendo il personale con calci e pugni. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all’arresto del soggetto, evidenziando ancora una volta l’importanza di garantire sicurezza e rispetto in ambienti così delicati. Un fatto che ci invita a riflettere sulla gestione della violenza in luoghi di cura e assistenza.

L’EPISODIO. L’uomo, un 28enne senegalese, pretendeva farmaci, poi calci e pugni al personale ospedaliero. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - DĂ in escandescenze al Pronto soccorso, cerca di rubare farmaci e picchia tre persone: arrestato

In questa notizia si parla di: farmaci - escandescenze - pronto - soccorso

Dante Cintori, segretario provinciale della Federazione medici di medicina generale: «All’inizio siamo stati firmatari dell’intesa con la Regione, ma questi centri si sono dimostrati fallimentari. Non sono riusciti ad alleggerire i pronto soccorso: stiamo spendendo Vai su Facebook

Dà in escandescenze al Pronto soccorso, cerca di rubare farmaci e picchia tre persone: arrestato; Ospedale Papa Giovanni: vuole i farmaci e aggredisce i sanitari del pronto soccorso; In crisi d’astinenza, tenta di rubare farmaci al pronto soccorso e picchia tre persone.

Bergamo, non gli prescrivono il farmaco desiderato: insulti e botte al personale del Pronto soccorso - Colpiti gli addetti alla sicurezza e un infermiere accorso in auto, alla fine interviene la Polizia che arresta il 28enne tossicodipendente per lesioni personali e tentata rapina ... Da msn.com

Dà in escandescenze al Pronto soccorso, cerca di rubare farmaci e picchia tre persone: arrestato - Poco dopo, però, ha iniziato a chiedere con insistenza una ricetta medica ripetibile per un farmaco. ecodibergamo.it scrive