Giorgia Meloni incontra il Papa nel giorno in cui in Senato arriva la legge della destra sul fine vita

In un giorno di grande impatto politico e spirituale, Giorgia Meloni ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, mentre in Senato prendeva il via il dibattito sulla controversa legge della destra sul fine vita. Un momento che ha acceso discussioni e polemiche, soprattutto per la decisione di escludere il Servizio sanitario nazionale, costringendo i cittadini a sostenere di tasca propria il costo dell'assistenza. Continua a leggere.

Giorgia Meloni è andata a incontrare Papa Leone XIV in Vaticano proprio nel giorno in cui è iniziato l'iter in Senato della legge della destra sul fine vita. Un testo che ha innescato le polemiche dell'opposizione, soprattutto per quanto riguarda l'esclusione del Servizio sanitario nazionale. Per cui chi vuole accedere all'aiuto medico alla morte volontaria, dovrĂ pagarselo da sĂ©. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni - papa - giorno

Giorgia Meloni perde la pazienza al vertice con la Grecia: nel fuorionda «fulmina» i collaboratori – Il video - Giorgia Meloni ha mostrato segni di frustrazione durante un recente vertice con la Grecia, rivelando la sua impazienza in un fuorionda che ha sorpreso i collaboratori.

Al Palazzo Apostolico, si è tenuta l’udienza ufficiale fra Papa Leone XIV e la premier italiana Giorgia Meloni https://tinyurl.com/3rrpmyam Vai su Facebook

Giorgia Meloni incontra il Papa nel giorno in cui in Senato arriva la legge della destra sul fine vita; Il Papa ai politici: “Combattete povertà e diseguaglianze”. Meloni: “Insegnamenti preziosi”; La visita del premier Giorgia Meloni a Papa Francesco.

Primo colloquio ufficiale tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: l’udienza è durata più di mezz’ora - Il faccia a faccia si è svolto nel Palazzo Apostolico ed è durato più di mezz’ora. Da ilfattoquotidiano.it

Meloni da Papa Leone XIV, udienza ufficiale in Vaticano: tra i temi Ucraina e Gaza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni da Papa Leone XIV, udienza ufficiale in Vaticano: tra i temi Ucraina e Gaza ... Secondo tg24.sky.it