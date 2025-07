Salis critica Bezos e vende il libro su Amazon Cerno la punge | ‘' Sulla Tesla di Fratoianni…' '

Tra accuse di ipocrisia e battaglie ideologiche, il confronto tra Ilaria Salis e Jeff Bezos si infiamma. La deputata, nota per la sua lotta contro i giganti dell’e-commerce, ha pubblicato il suo libro su Amazon, scatenando un acceso dibattito. Tommaso Cerno non risparmia critiche, evidenziando le contraddizioni e le tensioni sociali che emergono da questa intricata vicenda. Ma quali sono davvero le implicazioni di questa disputa?

Al TG4 Tommaso Cerno non risparmia critiche a Ilaria Salis, la deputata recentemente al centro di una controversa vicenda con la sua lotta anti-Bezos e il suo libro Vipera pubblicato proprio sulla piattaforma del magnate, Amazon. ¬ęPer una che in qualche modo ha usato l'immunit√† che contesta per guadagnarsi un auto-stipendio, Amazon di Bezos per fare pubblicit√† al suo libro e adesso propone a noi il socialismo, √® una lotta di classe per gente di classe¬Ľ, ha detto senza mezzi termini. Con ironia tagliente, Cerno ha aggiunto: ¬ęMe la vedo sposarsi sulla Tesla di Fratoianni a raccontarci l'ennesima marea di fregnacce quando tutti noi sappiamo che l'unica cosa che ha fatto questa signora per il momento √® scappare da un processo e trasformare la sua richiesta di condanna in una campagna elettorale¬Ľ. 🔗 Leggi su Iltempo.it