Dopo il raid al bancomat sportello chiuso | missiva a Poste

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2025, Grottaminarda è stata sconvolta da un episodio grave: un'esplosione ha danneggiato l'Ufficio postale, colpendo il Postamat. La comunità si chiede come garantire sicurezza e supporto in situazioni così critiche. La nota di “Per Grottaminarda – 2027” e “Scelta Popolare” sottolinea l'importanza di interventi concreti e immediati. È fondamentale che le istituzioni rispondano con efficacia e trasparenza per ridare fiducia ai cittadini.

La nota stampa a firma del capogruppo di "Per Grottaminarda – 2027", il consigliere Vincenzo Barrasso, anchea nome degli altri Colleghi del Gruppi consiliare " Scelta Popolare": "È noto che nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2025, l' Ufficio postale di Grottaminarda è stato oggetto di un'esplosione che ha preso di mira il Postamat, cagionando seri danni alla struttura in cui esso era collocato. In conseguenza di tale evento, quindi, l'Ufficio postale è stato chiuso con non pochi disagi per tutta la Comunità di Grottaminarda, soprattutto per le fasce deboli (anziani e utenti non motorizzati) I lavori di ripristino della funzionalità della struttura avrebbero dovuto essere completati entro la fine del mese di giugno ma, ad oggi, essi sono ben lungi dal terminare e l'Ufficio postale risulta ancora chiuso.

