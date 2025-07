Manuel Mastrapasqua al processo l’audio degli ultimi istanti di vita | a quanti anni di carcere è stato condannato il killer Daniele Rezza

Il processo che ha scosso Milano rivela dettagli agghiaccianti sugli ultimi istanti di Manuel Mastrapasqua, vittima innocente di una rapina fatale. L’audio straziante di Whatsapp, proveniente dal suo cellulare, ha emozionato e indignato: in esso si sente Manuel chiedere aiuto prima di perdere la vita. Ma qual è stata la condanna per il responsabile? Ecco cosa emerge nel percorso giudiziario contro Daniele Rezza.

"È Manuel che muore", ha detto in Aula a Milano l'avvocata Roberta Minotti, legale della famiglia Mastrapasqua. In quell'audio di Whatsapp, inizialmente destinato alla fidanzata e poi rimasto "congelato" nel suo cellulare, Manuel Mastrapasqua si lamenta, rantola, chiede aiuto. Poi, più nulla. Sono gli ultimi istanti di vita del 31enne, ucciso l'11 ottobre scorso nel corso di una rapina commessa per portargli via un paio di cuffie wireless da quattordici euro.