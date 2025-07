Calciomercato Inter sfida all’Atalanta per De Winter | la situazione

L’Inter non perde di vista Koni De Winter, obiettivo chiave per rafforzare e ringiovanire la difesa. Mentre il club nerazzurro monitora attentamente il difensore belga del Genoa, l’Atalanta si fa avanti, creando una sfida avvincente sul mercato. La corsa al giovane talento si infiamma, ma quale squadra avrà la meglio? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa battaglia tra due giganti del calcio italiano.

L’ Inter non molla la pista che porta a Koni De Winter per rinforzare, e al contempo ringiovanire, il proprio reparto difensivo. Il club nerazzurro rimane vigile sul difensore belga di proprietà del Genoa, anche se ultimamente il radar è stato spostato su altri reparti. Nel frattempo l’ Atalanta si sta guardando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, sfida all’Atalanta per De Winter: la situazione

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - sfida - atalanta

