Pozzuoli paralisi del traffico per incendio

Un incendio lungo la Strada Statale 7 quater (Ponte di Ferro) ha causato una paralisi del traffico a Pozzuoli, bloccando un'importante arteria cittadina. Con la chiusura di questa strada, i veicoli provenienti da Napoli sono costretti a deviare su Via Solfatara, aggravando ulteriormente il caos durante l’ora di punta. La situazione rimane critica e richiede pazienza e attenzione da parte di tutti gli automobilisti in transito.

Un incendio divampato lungo la Strada Statale 7 quater (Ponte di Ferro) ha comportato la chiusura di un’importantissima arteria cittadina che consente alle auto provenienti da Napoli di defluire agilmente verso i quartieri di Toiano e Monterusciello. Al momento è utilizzabile solo Via Solfatara e, di conseguenza, essendo anche un’ora di punta, il traffico è . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

