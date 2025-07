Caldo firmato protocollo lavoro | Priorità alla sicurezza

Un passo decisivo nella lotta ai cambiamenti climatici: al ministero del Lavoro è stato firmato il protocollo sulle emergenze climatiche estreme, un accordo che sottolinea l'impegno condiviso per mettere la sicurezza al primo posto. Alla riunione, presieduta dalla ministra Marina Calderone, hanno partecipato rappresentanti di sindacati e associazioni datoriali, rafforzando la collaborazione tra le parti. Per il futuro, si prospettano misure concrete e strategie mirate a proteggere i lavoratori e l'ambiente.

