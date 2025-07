Teatro La Pergola Massini incontra il sottosegretario | Io vittima di cecchinaggio Ma Mazzi ribadisce l’autonomia dei commissari e la sindaca annuncia il ricorso

Il Teatro La Pergola Massini si anima di confronti serrati e discussioni accese, tra impegno culturale e polemiche politiche. Il sottosegretario riprende la scena, ribadendo l’autonomia dei commissari, mentre la sindaca annuncia un ricorso legale. Al centro del dibattito, le accuse di settarismo e di mancanza di attività internazionali, che Massini respinge con fermezza, sottolineando il valore del suo lavoro e il suo ruolo nel panorama teatrale italiano. La sfida è aperta: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

«Improvvisamente sarei diventato portatore di una visione settaria per altro sconfessata dal programma che ho predisposto per il teatro e che è nero su bianco. Mi viene addebitato di non fare attivitĂ internazionali quando sono l’autore italiano piĂą internazionale con traduzioni delle mie opere in 38 lingue e mi vengono addebitati addirittura venti punti in meno di qualità “perchĂ© Massini è autoriferito”, se non è un cecchinaggio questo mi chiedo cosa sia un cecchinaggio». Parla così, in tono visibilmente piccato, Stefano Massini, il Direttore artistico del Teatro della Toscana, nel corso di un incontro pubblico con il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. 🔗 Leggi su Open.online

