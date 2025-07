Trema von der Leyen il 10 luglio si vota la sfiducia ma la resa dei conti sembra rinviata a settembre

Trema Ursula von der Leyen: il 10 luglio si vota la mozione di sfiducia, ma la resa dei conti sembra rinviata a settembre. In politica, le mozioni di sfiducia spesso rafforzano chi le subisce, consolidando la propria maggioranza e rilanciando il ruolo. Tuttavia, per Von der Leyen, il rischio è che questa volta le cose non vadano come previsto, aprendo scenari imprevedibili per il futuro dell’Europa. La partita è aperta.

Una mozione di sfiducia, si dice spesso in politica, rischia di rafforzare chi la subisce. Chi, quasi sempre, riesce a compattare la propria maggioranza e farsi sostenere rilanciando così la propria azione e il proprio ruolo. Ma per Ursula von der Leyen il rischio è che le cose non vadano così bene il 10 luglio, quando l’Aula dell’Europarlamento sarĂ chiamata a votare la mozione di censura nei confronti della presidente della Commissione. La plenaria di Strasburgo voterĂ giovedì prossimo la mozione di censura che è stata depositata nei confronti della Commissione. A darne annuncio è stata la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, durante la conferenza dei presidenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trema von der Leyen, il 10 luglio si vota la sfiducia ma la resa dei conti sembra rinviata a settembre

