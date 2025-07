LIVE Paolini-Rakhimova 6-4 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set

Segui in tempo reale l'emozionante match tra Paolini e Rakhimova ai Championships di Wimbledon 2025. Le prime fasi del secondo set promettono spettacolo e intensità, con scambi mozzafiato e colpi decisivi. Restate aggiornati sui punteggi e le azioni più memorabili, cliccando qui per non perdere neanche un istante di questa sfida avvincente tra due grandi campionesse del tennis femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A metà rete il dritto della russa. 15-15 La numero 80 WTA fa buona guardia a rete nonostante la super difesa dell’avversaria. 0-15 Non passa il rovescio difensivo di Rakhimova. 2-1 Game Paolini. Se ne va il passante di dritto della russa. 40-30 SI! Dritto lungolinea vincente dell’azzurra. 30-30 A metà rete il rovescio in uscita dal servizio di Jasmine. 30-15 Non passa il dritto incrociato di Rakhimova. 15-15 Si ferma sul nastro il passante in chop della numero 80 WTA. 0-15 Ancora un nastro vincente per la russa. 1-1 Game Rakhimova. Costretta a rete da una deviazione del nastro Jasmine viene passata dall’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rakhimova 6-4 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: prime fasi del secondo set

In questa notizia si parla di: paolini - rakhimova - diretta - wimbledon

Dove vedere in tv Paolini-Rakhimova, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming - Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti il grande match tra Jasmine Paolini e Kamilla Rakhimova a Wimbledon 2025, scopri subito dove e quando seguirlo in TV e streaming.

#Paolini diretta #Wimbledon: segui la partita contro #Rakhimova. Tennis oggi LIVE Vai su X

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 2-7 •Ore 12:00 doppio Bolelli-Vavassori Vs Behar-Viliegen •Ore 17:00 Bellucci vs Lehecka •Ore 18:00 Paolini vs Rakhimova •Ore 19:00 Darderi vs Fery Forza ragazzi diretta tv su n Vai su Facebook

Paolini diretta Wimbledon: segui la partita contro Rakhimova. Tennis oggi LIVE; Wimbledon LIVE: Paolini-Rakhimova, segui gli aggiornamenti dalle 18.30; Wimbledon in diretta: Paolini vince il 1° set con Rakhimova, in campo Bellucci. Alcaraz batte Tarvet.

Paolini – Rakhimova: orario, data e dove vedere l’incontro del secondo turno di Wimbledon! - Rakhimova, dove vedere il secondo turno di Wimbledon, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Secondo generationsport.it

Diretta Paolini Rakhimova/ Wimbledon 2025 streaming video tv: secondo turno per Jas! (oggi 2 luglio) - Diretta Paolini Rakhimova Wimbledon 2025 streaming video tv: dopo la sofferta vittoria su Anastasija Sevastova, la lucchese affronta il 2° turno. Segnala ilsussidiario.net