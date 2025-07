Dopo tutto quello che ha fatto per te… Liti tra l’allievo di Amici e Maria De Filippi | lui conferma

Dopo tutto quello che ha fatto per te, tra liti tra l’allievo di Amici e Maria De Filippi, lui conferma il suo successo! Tra firmacopie gremiti, apparizioni sui palchi estivi e partecipazioni a eventi come Battiti Live, c’è un artista che brilla più che mai dopo la sua esperienza nel talent. Mentre altri sono ancora alla ricerca del loro posto, lui ha saputo conquistarsi una posizione di rilievo nelle classifiche, dimostrando di essere una vera stella nascente. La sua storia è solo all’inizio.

Tra firmacopie gremiti, apparizioni sui palchi estivi e la partecipazione a eventi di richiamo come Battiti Live, c’è un artista che sta vivendo un momento particolarmente brillante dopo la sua esperienza ad Amici 24. Mentre altri concorrenti hanno intrapreso percorsi più riservati o stanno ancora cercando di imporsi, lui è rimasto costantemente sotto i riflettori, riuscendo nell’impresa di mantenere il proprio album nella classifica dei più venduti in Italia a più di un mese dalla fine del talent. Un successo che non sembra destinato a spegnersi in fretta. >> “Ci vediamo in tribunale”. Grossi guai per Alfonso Signorini, l’ex amico ora lo asfalta: “Ti devi vergognare” Proprio in questi giorni, l’interprete di Maledetta Milano è stato ospite di Lorella Cuccarini nella rubrica YouTube Dimmi di te, dove ha raccontato senza filtri le emozioni vissute nel programma, il legame con alcuni ex compagni e i sogni che nutre per il futuro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it