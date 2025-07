Arezzo ascensore rotto | disabile bloccato in casa

In un angolo storico di Arezzo, Mario, un giovane di 31 anni, vive un incubo quotidiano: il suo ascensore rotto lo tiene prigioniero nella propria casa, impedendogli di uscire e di vivere pienamente. Nonostante le segnalazioni tempestive, la mancanza di intervento mette a rischio la sua libertà e il suo benessere. La vicenda solleva una questione urgente: come garantire sicurezza e dignità alle persone con disabilità?

Da inizio giugno, un 31enne, Mario, è imprigionato dentro la sua casa, un alloggio popolare nel centro storico di Arezzo. Con la sua carrozzina non può uscire oltre il pianerottolo perché nessuno aggiusta la sua unica via di fuga verso la libertà: l'ascensore del palazzo. "È pieno di vita", dice la madre. Il guasto è stato segnalato subito dalle famiglie del condomino ad Arezzo Casa, il gestore dell'edilizia popolare locale, che ha subito installato dei ponteggi per permettere alla ditta di intervenire. Ma poi i lavori si sono fermati. L'amministrazione comunale ha già fatto sapere che rescinderà il contratto d'appalto con la ditta di manutenzione per gravi inadempienze, ma intanto Mario continua a non poter uscire di casa e a non poter frequentare il centro diurno che gli rallegra la vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, ascensore rotto: disabile bloccato in casa

