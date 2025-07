Chi è il vincitore dell' Isola dei Famosi 2025 ecco le quote dei bookmakers e i sondaggi sul favorito Cristina Plevani in testa

L’attesa è alle stelle: chi trionferà all’Isola dei Famosi 2025? I bookmaker e i sondaggi vedono Cristina Plevani in testa, ma i finalisti – Cristina, Teresanna, Loredana, Omar e Mario – sono pronti a battagliare per la vittoria. La finale, in diretta mercoledì 2 luglio su Canale 5, promette emozioni e sorprese. Chi sarà il vero vincitore di questa edizione? Restate con noi per scoprirlo!

Cristina, Teresanna, Loredana, Omar e Mario sono i finalisti, ecco chi è il vincitore fra loro secondo i bookmakers Chi è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2025? La finale va in onda mercoledì 2 luglio 2025, in prima serata su Canale 5. Veronica Gentili accoglierà in studio i cinque finalist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2025, ecco le quote dei bookmakers e i sondaggi sul favorito, Cristina Plevani in testa

