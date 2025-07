Residenti della Garbatella contro I Cesaroni | Bimbi cacciati dal centro estivo per le riprese

La Garbatella esplode di protesta: i residenti si sollevano contro le riprese dei Cesaroni, che hanno costretto i bambini del centro estivo a saltare la scuola. Un acceso dibattito tra desiderio di valorizzazione cinematografica e tutela dei più piccoli, mentre le voci dei residenti si fanno sentire forte e chiara. La domanda ora è: come si risolverà questa crisi tra amore per il cinema e diritti dei bambini?

