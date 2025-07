AEW | Fonti confermano Britt Baker vuole lasciare la AEW ma il contratto la blocca

Il futuro di Britt Baker nella AEW è ora avvolto da un velo di incertezza. Le fonti di Bodyslam.net svelano che la superstar sta cercando di liberarsi dal suo contratto, alimentando speculazioni su un possibile addio imminente. Dopo settimane di post criptici e voci diffuse, il mondo del wrestling si chiede: cosa riserverà il prossimo capitolo per questa icona? Britt Baker potrebbe presto scrivere un nuovo importante capitolo della sua carriera.

Il futuro di Britt Baker in AEW è improvvisamente diventato incerto, e l'idea di un suo addio sembra meno improbabile di quanto i fan potessero immaginare. Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, "fonti hanno confermato che Britt Baker sta cercando attivamente di separarsi dalla AEW", una notizia che ha fatto tremare il mondo del wrestling dopo settimane di post criptici e voci sempre più insistenti sul suo status contrattuale. Britt Baker pubblica un messaggio enigmatico sul valore personale. La Baker non appare in televisione da novembre 2024 e, negli ultimi giorni, ha alimentato ulteriormente le speculazioni attraverso una serie di messaggi pubblicati nelle sue storie Instagram.

