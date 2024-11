Terzotemponapoli.com - Lobotka, un talento ignorato: “il tributo di Nieve Petruzziello”

La Conduttrice di “The Overlap” Esalta il Giocatore del NapoliAi microfoni di The Overlap, uno dei podcast più celebri del panorama calcistico britannico,ha dedicato parole entusiastiche a Stanislav, centrocampista del Napoli. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha espresso il suo parere sull’importanza del giocatore slovacco, sottolineando come pochi conoscano davvero il suo valore, nonostante si tratti di uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Europa.: UnSottovalutatoNel rispondere alla domanda su quali giocatori della Serie A meritano maggiore attenzione,non ha dubbi:è tra i primi della lista. “per primo, il centrocampista del Napoli, lui è tra i migliori tre giocatori in Europa nel suo ruolo”, ha dichiarato, evidenziando come la qualità del centrocampista slovacco sia rara e spesso ignorata.