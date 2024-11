Ilrestodelcarlino.it - Cruciali in attacco,. Shpendi settimo in B

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cristiancon i suoi 1.045 minuti giocati, 9 reti in 13 partite (una media di 0,78 gol a gara), è alposto tra i giocatori in B che, secondo la speciale graduatoria del ‘notiziariodelcalcio’ maggiormente hanno influito con reti e assist sulle capacità offensive delle proprie squadre. Il bomber del campionato non ha offerto assist ai compagni, ha segnato 9 reti (5 su altrettanti rigori calciati) e influito per il 39,1% sulle 23 reti dei bianconeri. Nella classifica dei giocatoriper la propria formazione, nelle prime tre posizioni, elementi d’alto bordo ed esperti della categoria, ricordando che Cristianè invece un debuttante. Sul gradino più alto del podio il tuttofare offensivo del Modena Antonio Palumbo che con 8 assist e 3 reti ha influito per il 57,9% sui 19 gol realizzati dai gialloblù, alle sue spalle Gennaro Tutino (Sampdoria) con il 41,1% dei gol blucerchiati e Roberto Insigne (Palermo) per il 42,9% delle 14 realizzazioni dei rosanero.