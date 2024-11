Ilgiorno.it - Costo del denaro e caro prezzi: nodi da sciogliere

Villois Lo scenario socio economico del nostro Paese risente di alcuni fattori che tendono a limitarne un complessivo rilancio. Mi riferisco aldi vari settori che continua ad aggiornarsi verso l’alto e aldelche, nonostante le due riduzioni dei tassi applicate dall Bce per complessi 0,75 b.p. scende troppo lentamente. Alle componenti citate si aggiungono i timori di dover far fronte a problematiche di salute con pagamenti diretti, visti gli inopinati ritardi del SSN per visite ed esami, e, per ultimo, dai timori della tenuta delle pensione. Queste due ultime componenti portano le famiglie ad aumentare i depositi bancari, che sono arrivati al record storico, diventando parchi per le spese non indispensabili. Il risultato del Black Friday in corso consentirà di approfondire le motivazioni che limitano i consumi, nonostante l’entità degli sconti che vengono previsti durante la settimana.