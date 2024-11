Scuolalink.it - Concorso DSGA 2024: il 4 Dicembre informativa MiM ai sindacati, imminente il Bando

Il(Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi) si avvicina. Una riunionetra il Ministero dell’Istruzione e iè stata fissata per il 4, preludio alla pubblicazione delprevista per metà. Dopo mesi di attesa, la procedura sarà ufficializzata entro il, in seguito alla firma del DPCM autorizzativo, con le prove selettive in calendario per il 2025 e le assunzioni previste a partire da Settembre dello stesso anno. I posti disponibili e la modalità di selezione alIlprevede l’assegnazione di circa 1.435 posti, pari al 50% delle disponibilità indicate nel DPCM del 5 luglio. La restante metà è stata già destinata alla mobilità verticale per ifacenti funzione. Eventuali posti rimasti scoperti saranno riassegnati con ilordinario.