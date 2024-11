Ilfattoquotidiano.it - Chi è Antonio Silva, il difensore su cui punta la Juventus: cosa ci ha visto Thiago Motta

Per capire i motivi che portano laa valutare (o meglio ancora, proprio a trattare), bisogna fare qualche passo indietro e qualche passo di lato. Indietro: l’arrivo di Conceiçao junior in bianconero ha rinsaldato i rapporti tra Cristiano Giuntoli e l’agente – non certo sconosciuto – Jorge Mendes. Quello di Ronaldo, per intendersi. Di lato: l’infortunio di Bremer che porta necessariamente a cercare un sostituto in difesa e, soprattutto, l’intenzione didi lavorare su giocatori il più giovane possibile. Perchédi anni ne ha solo 21, ma sembra al Benfica da una vita. Se si prende il suo punto di vista, “da una vita” lo è davvero. Aveva 13 anni quando la squadra del suo cuore lo chiamò per andare a giocare con quei colori. Fu un sogno. Ma anche un trauma.