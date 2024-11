Secoloditalia.it - Calenda fa a pezzi Schlein a trazione Landini: “Così somigli a Mélenchon. Un’alleanza non è possibile”

Leggi su Secoloditalia.it

La rivolta sociale chiamata dal numero uno della Cgil non porta da nessuna parte, certamewnte non al governo. Carlosi scaglia contro questa sinistra, contro unavista plasticamente l’altro giorno in un venerdì di ordinaria follia tra scioperi e antagonisti in piazza. “Dietro la bandiera della ‘rivolta sociale’ la sinistra al governo non ci andrà più”, è il de profundis del leader di Azione. Il campo largo -come da mesi segnaliamo -aggiunge un altro elemento di sgretolamento. Fomentare la piazza non va bene.fa a“il fianco sinistro” diin disaccordo su tutto. “Sono tempi che richiedono profondità di pensiero, risolutezza nella difesa dei valori democratici e liberali, pragmatismo e serietà. Oggi l’alleanza di sinistra non garantisce nessuno di questi valori”.