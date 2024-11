Liberoquotidiano.it - Calcio, Zanetti: "Bello il rispetto ricevuto da tutti, non dimenticherò mai parole Maldini"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Firenze, 30 nov. - (Adnkronos) - "La cosa più bella e' ilda parte diche hoquando ho smesso.che dice che sono stato leale non lomai". Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter Javierdurante il talk al Salone dei Cinquecento a Firenze 'Fair Play Menarini - I campioni si raccontano'. "Mi sono innamorato dell'Inter dal primo giorno ad Appiano Gentile. C'erano Ottavio Bianchi e Massimo Moratti. Io sono passato dal Banfield all'Inter e mi ha cambiato la vita. Mia mamma faceva la casalinga e mio padre il muratore, eravamo una famiglia umile dove non ci mancava niente, ma in Argentina era un periodo difficile io e mio fratello studiavamo. Siamo cresciuti con quei valori che mi hanno accompagnato e mi accompagneranno per tutta la vita. Lavorare con mio padre e' stato uno dei momenti più belli: io giocavo nell'Independiente ma mi dissero che non ne facevo più parte e iniziai a lavorare con mio padre per un anno.